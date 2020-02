Phòng virus Corona, Công an TP.HCM hạn chế đông người đổi Căn cước công dân

Ngày 7.2, Công an TP.HCM cho biết đã có thông báo hạn chế tập trung đông người làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân (CCCD) trong thời điểm hiện nay, khi chưa thực sự cần thiết nhằm phòng, tránh virus Corona.

Theo Công an TP.HCM, sau Tết Nguyên đán 2020, công dân liên hệ làm thủ tục cấp CCCD tăng đột biến, tính từ ngày 30.1 đến ngày 3.2, Công an thành phố đã tiếp nhận hơn 9.200 hồ sơ (trung bình một ngày tiếp nhận gần 2.300 hồ sơ). So với số liệu ngày cận Tết Nguyên đán, tăng gần 800 hồ sơ/ ngày.