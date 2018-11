Phóng xe Chevrolet Trailbazer biển số giả chở thuốc lá lậu, bị tạm giữ hình sự

Giấu 2.800 gói thuốc lậu lẫn trong các khay đựng trứng gà, vịt Khoảng 7 giờ 15 ngày 9.11, nhận được tin báo của người dân, Công an H.Kiên Lương (Kiên Giang) tiến hành kiểm tra xe tải BS 54S - 8650 do Võ Văn Phố (32 tuổi, ngụ tại H.Giồng Riềng, Kiên Giang) điều khiển. Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 8 thùng giấy các tông được để xen lẫn vào các khay đựng trứng gà, vịt. Trong 8 thùng giấy có chứa tổng cộng hơn 2.800 gói thuốc lá lậu. Tại cơ quan công an, ông Phố khai nhận là tài xế xe chở thuê trứng gà, vịt từ P.Rạch Sỏi, TP.Rạch Giá, đến H.Kiên Lương để bỏ mối cho các tiểu thương tại đây. Do ham lời, sau khi bỏ hàng xong Phố tìm mua thuốc lá ngoại tại Kiên Lương chở về Rạch Giá tiêu thụ. Ông Phố khai nhận mỗi chuyến vận chuyển trót lọt sẽ thu lời khoảng 5 triệu đồng. Trước khi bị cơ quan chức năng bắt quả tang, ông Phố đã vận chuyển 2 chuyến thuốc lá lậu và tiêu thụ trót lọt. Hiện Công an H.Kiên Lương đang tiến hành tạm giữ đối với Võ Văn Phố để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Đình Tuyển - Hoàng Phúc