Phụ huynh tát học sinh mầm non 2 tuổi ở Lào Cai chưa trình diện công an

Liên quan đến vụ phụ huynh tát học sinh mầm non 2 tuổi ở Lào Cai , chiều nay, 2.10, một cán bộ công tác tại Công an TP.Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết, ông Hoàng Văn Hùng (32 tuổi, trú tại chung cư Tecco, P.Kim Tân, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) - người được xác định có hành vi tát, đánh cháu A. (2 tuổi), vẫn chưa đến trình diện tại cơ quan công an.