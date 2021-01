Phú Quốc: Cháy rụi 24 chiếc xe máy trong tiệm sửa xe

Khoảng 9 giờ ngày 22.1, Công an TP. Phú Quốc (Kiên Giang) đã dập tắt đám cháy xảy ra tại ấp Đường Bào (xã Dương Tơ) và đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, lửa bất ngờ bốc cháy tại tiệm sửa xe của anh Trần Thanh Nam (31 tuổi) nằm trên tuyến đường ĐT975, đoạn qua ấp Đường Bào, xã Dương Tơ. Nhận tin báo, Công an xã Dương Tơ lập tức điều động lực lượng tại chỗ gồm công an xã, xã đội… đến hỗ trợ người dân dập lửa; đồng thời báo về Công an TP.Phú Quốc đề nghị hỗ trợ.

Ngay sau đó, Đội cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP.Phú Quốc điều động 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Theo ghi nhận, hỏa hoạn đã thiêu rụi 2 gian của tiệm sửa xe và làm ảnh hưởng đến 2 căn nhà nằm cạnh hai bên tiệm.