Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông hiếp dâm con gái ruột

Ngày 12.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Yên Lập (Phú Thọ) nhận được đơn trình báo của cháu N.T.H.T, sinh ngày 9.7.2004, trú tại Khu Đoàn Kết, xã Lương Sơn, H.Yên Lập, với nội dung: khoảng giữa năm 2017 cho đến nay, cháu T. bị ông Nguyễn Đình Quân (42 tuổi, cùng trú tại địa chỉ Khu Đoàn Kết) thực hiện hành vi quan hệ tình dục . Ông Quân là cha ruột của cháu T.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Yên Lập cho biết đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định, củng cố lời khai của bị hại, người biết việc, đồng thời triệu tập Nguyễn Đình Quân để đấu tranh làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Yên Lập đã chuyển vụ án trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ.

Căn cứ lời khai của đối tượng và những chứng cứ thu thập được, ngày 16.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Quân về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi , để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.