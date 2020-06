Phú Yên: 63 bị cáo tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc lãnh án

Các bị cáo phạm tội "t ổ chức đánh bạc " bị tuyên mức án cao nhất gồm: Bùi Văn Cần (32 tuổi, ở xã Hòa Xuân Tây, TX.Đông Hòa, Phú Yên) và Trần Thanh Hoài (36 tuổi, ở xã An Chấn, huyện Tuy An, Phú Yên), mỗi bị cáo bị phạt 8 năm tù. Bị cáo Lê Minh Đức (37 tuổi, ở phường 4) và Lê Tấn Sang (18 tuổi, trú xã An Phú, cùng TP.Tuy Hòa), mỗi bị cáo bị phạt 7 năm tù.