Phú Yên: Công an TP.Tuy Hòa triệt phá nhiều vụ mua bán, tàng trữ chất ma túy

Ngày 21.4, thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng công an TP.Tuy Hòa ( Phú Yên ), cho biết tính từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng CSĐT Công an TP.Tuy Hòa đã phát hiện, xử lý 23 vụ, 48 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép c hất ma túy , thu giữ 374,925g ma túy tổng hợp, 2,431g heroin, khởi tố 6 vụ, 6 bị can và xử lý hành chính 17 vụ, 42 đối tượng.