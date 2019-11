Phú Yên: Dùng xăng đốt vợ, lãnh 16 năm tù

Sáng 28.11, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án chồng dùng xăng đốt vợ, tuyên phạt bị cáo Trần Thuận Thuyên (ở thôn Phụng Tường 2, xã Hòa Trị, H.Phú Hòa, Phú Yên) 16 năm tù giam về 2 tội " giết người " và " hủy hoại tài sản ".

Lực lượng cảnh sát áp giải bị cáo cũng phải đeo khẩu trang để phòng lây nhiễm Ảnh: Đức Huy

Theo HĐXX, bị cáo Thuyên và chị Lê Thị Kim Ngân kết hôn, sống ở thôn Độc Lập C, xã Ea Chà Rang, H.Sơn Hòa (Phú Yên). Do mâu thuẫn, bị cáo Thuyên đánh chị Ngân và đập phá tài sản trong nhà nên chị Ngân không gọi bị cáo Thuyên ăn cơm và đòi ly dị.Thuyên bực mình, nghĩ do mình bệnh lao phổi giai đoạn kháng thuốc nên chị Ngân không còn yêu nữa.

Trưa 28.3, bị cáo Thuyên nảy sinh ý định dùng xăng đốt chị Ngân. Chiều cùng ngày, bị cáo Thuyên nhặt chai nhựa đến cây xăng mua xăng, bỏ vào túi áo rồi đem về nhà giấu chai xăng vào bàn trang điểm gần giường ngủ.

Hội đồng xét xử xét hỏi bị cáo Thuyên Ảnh: Đức Huy

Khi chị Ngân đi chơi về, ngồi thêu tranh, bị cáo Thuyên hỏi nhưng chị Ngân không trả lời. Khoảng 23 giờ ngày 28.3, bị cáo Thuyên giật lấy chỉ thêu của chị Ngân, rồi đứng chờ tại cửa phòng ngủ. Khi chị Ngân vào, Thuyên ôm và kéo chị Ngân vào phòng, đè xuống giường, lấy xăng chế vào người bị Ngân, rồi nói “Giờ vợ chồng chết chung!” và bật lửa đốt.

Bị cáo Thuyên cũng bị cháy nên buông chị Ngân ra, chị Ngân chạy thoát được, dập tắt lửa và được đưa đi cấp cứu. Sau vụ chồng dùng xăng đốt vợ, nạn nhân may mắn thoát chết nhưng bị bỏng gây thương tích 88%. Tài sản trong nhà bị cháy thiệt hại hơn 139 triệu đồng.