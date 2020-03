Phú Yên: Khởi tố 2 thanh niên dùng dao cướp tài sản tài xế taxi

Chiều 1 8.3 , Công an H.Sông Hinh đã khởi tố bị can đối với Chu Văn Chiều (sinh ngày 1.1.2004, ở xã EaBar, H.Sông Hinh) và Phạm Thái Vân (sinh ngày 28.4.2004, ở xã EaBar, H.Sông Hinh) về hành vi cướp tài sản

Như Thanh Niên đã đưa tin , khoảng 7 giờ ngày 7.3, Chiều và Vân thuê taxi Mai Linh BS 78A - 014.03 do anh Trần Châu Quỳnh (35 tuổi, ở P.Phú Đông, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) điều khiển từ đường Hùng Vương về H.Sông Hinh với giá 400.000 đồng. Nhưng khi đến H.Sông Hinh, hai bị can này yêu cầu anh Quỳnh lái xe rẽ vào đường bê tông nội đồng thuộc buôn Lê Diêm, TT.Hai Riêng, H.Sông Hinh.

Khi đến đây, Vân yêu cầu anh Quỳnh dừng xe, sau đó dùng dao dí vào cổ, khống chế, uy hiếp anh Quỳnh để cướp 450.000 đồng và 1 điện thoại di động Samsung J4. Sau đó, cả hai tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận tin báo từ nạn nhân, Công an H.Sông Hinh tổ chức lực lượng truy tìm. Sau hơn 3 giờ, lực lượng Công an H.Sông Hinh đã bắt giữ được hai bị can cướp tài sản; thu giữ một con dao, cùng tang vật cướp được của anh Quỳnh là 450.000 đồng và 1 điện thoại Samsung J4.