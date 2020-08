Phú Yên: Khởi tố nguyên Phó chủ tịch UBND TX.Sông Cầu

Phó chủ tịch UBND TX.Sông Cầu cùng 2 thuộc cấp bị khởi tố

Ngày 4.8, nguồn tin Thanh Niên, cho biết cơ quan CSĐT (PC04) Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lương Công Tuấn, nguyên Phó chủ tịch UBND TX.Sông Cầu (Phú Yên) về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo khoản 2, điều 229 bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015, nhưng tại ngoại, chỉ cấm đi khỏi nơi cư trú. Quyết định này đã được Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn và đã tống đạt đến ông Tuấn.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Văn Thế, nguyên Trưởng phòng TN-MT TX.Sông Cầu. Ảnh: Đức Huy

Trước đó, chiều 7.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định của Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn quyết định của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố bị can đối với Lê Văn Thế, nguyên Trưởng phòng TN-MT TX.Sông Cầu và Nguyễn Hải Phương, chuyên viên Phòng TN-MT TX.Sông Cầu cùng về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo khoản 2, điều 229 BLHS năm 2015. Cả hai đều tại ngoại, chỉ cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra ban đầu, ông Thế và ông Phương là những người có kinh nghiệm và am hiểu trong công tác chuyên môn về lĩnh vực tài nguyện và môi trường. Nhưng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao là thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, từ 17.4.2018 đến 4.11.2019, ông Thế và ông Phương đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, biết rõ hồ sơ không phù hợp với quy hoạch, không có trong kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không đủ điều kiện nhưng vẫn kết luận đủ điều kiện để tham mưu cho UBND TX.Sông Cầu cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định pháp luật. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên xác định, ông Thế trực tiếp ký 254 hồ sơ với diện tích 54.928,4 m2. Ông Phương ký trực tiếp 181 trường hợp với diện tích 51.795,7 m2.

Tỉnh ủy Phú Yên cũng đã ra quyết định cách chức Thị ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Lương Công Tuấn, Phó chủ tịch UBND TX.Sông Cầu (Phú Yên). UBND tỉnh Phú Yên cũng đã ra quyết định cách chức Phó chủ tịch UBND TX.Sông Cầu đối với ông Tuấn.

Những sai phạm của nguyên Phó chủ tịch UBND TX.Sông Cầu

Theo cơ quan chức năng, ông Lương Công Tuấn đã có những sai phạmsau: Với vai trò là Thị ủy viên, Phó chủ tịch UBND TX.Sông Cầu, phụ trách lĩnh vực đất đai, trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, ông Tuấn đã có những khuyết điểm, sai phạm như, trực tiếp ký cấp 21 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - vi phạm quy định của pháp luật về đất đai với tổng diện tích 55.742,9 m2, trong đó có 20 giấy chứng nhận không đúng nguồn gốc đất, loại đất so với hồ sơ địa chính, phần lớn các thửa đất do nhà nước quản lý nhưng công nhận đất khai hoang; ký 26 quyết định cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt, vi phạm hành lang bảo vệ bờ biển với tổng diện tích 45.953,4 m2, nhiều hồ sơ không có tên đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm của thị xã, vi phạm nghiêm trọng luật Đất đai 2013, quy định của Chính phủ, Bộ TN-MT.

Điều tra viên tống đạt quyết định khởi tối bị can đối với ông Nguyễn Hải Phương, chuyên viên Phòng TN-MT TX.Sông Cầu Ảnh: Đức Huy

Ngoài ra, ông Lương Công Tuấn biết rõ thửa đất của bà Huỳnh Thị Quyên (ở xã Xuân Thịnh, TX.Sông Cầu) có diện tích 2.750,8 m2 đã được Chủ tịch UBND tỉnh kết luận lấn, chiếm đất rừng phòng hộ, đất do nhà nước quản lý xây dựng công trình trái phép, buộc phải tháo dỡ nhưng vẫn ký cấp giấy chứng nhận cho bà Quyên trái quy định.

Ông Tuấn ký các văn bản chỉ đạo mang tính chất áp đặt UBND cấp xã thụ lý, giải quyết hồ sơ để ký cấp giấy chứng nhận trái quy định cho ông Phạm Thành Lỏi ở xã Xuân Cảnh với diện tích 6.260 m2. Ông Tuấn còn chỉ đạo UBND phường Xuân Phú hướng dẫn người dân lập hồ sơ công nhận đất khai hoang cho 10 hộ dân tại khu phố Long Bình, phường Xuân Phú với diện tích 23.098 m2 trong khi diện tích đất này do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu bàn giao địa phương quản lý để lập phương án giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân.

Ông Tuấn còn chỉ đạo Phòng TN-MT TX.Sông Cầu lập thủ tục để ký quyết định cho phép ông Bùi Văn Vinh chuyển mục đích từ đất trồng lúa sang đất ở đô thị trái quy định với diện tích 953,7 m2, ảnh hưởng đến việc triển khai dự án Khu dân cư khu phố Long Bình Đông của UBND phường Xuân Phú.

Trong thời gian dài, ông Tuấn để Phòng TN-MT TX.Sông Cầu tham mưu trình hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định, như: 255 trường hợp không có tên trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 và 2019 của TX.Sông Cầu; không thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, không đánh giá sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhưng vẫn ký quyết định cho phép mục đích sử dụng đất là thực hiện không đúng quy định luật Đất đai năm 2013. Tham gia cùng tập thể UBND TX.Sông Cầu xây dựng kế hoạch sử dụng đất hằng năm từ 2015 - 2019 trình UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt, đã thiếu kiểm tra, rà soát nên nhiều thửa đất đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp quy hoạch sử dụng đất của địa phương này đến năm 2020, vi phạm pháp luật về đất đai, trong đó ông Tuấn ký 2 tờ trình đề nghị phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và 2018.