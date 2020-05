Phú Yên: Khởi tố thanh niên lừa đảo mua hàng qua mạng

Ngày 2.5, thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Công an TP.Tuy Hòa, cho biết cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Trương Thái Hậu (33 tuổi, ở TP.Quy Nhơn, Bình Định) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản