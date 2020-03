Phú Yên: Tạm giữ gần 1.000 lít chất lỏng nghi dầu DO không rõ nguồn gốc

Sáng 3.3, Đội quản lý thị trường H.Đông Hòa (Phú Yên) phối hợp Công an huyện Đông Hòa và Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam kiểm tra, phát hiện ông Ngô Thái Lam (55 tuổi, ở thôn Uất Lâm, xã Hòa Hiệp Bắc, H.Đông Hòa) điều khiển xe mô tô BS 51S2 - 8615 chở 8 can nhựa chứa chất lỏng, nghi dầu DO đi tiêu thụ.

Bước đầu ông Lam khai nhận số chất lỏng này là ông chở cho bà Trần Thị Điệm (42 tuổi, trú khu phố Phú Thọ 1, TT.Hòa Hiệp Trung, H.Đông Hòa) để giao cho khách hàng. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại nhà bà Điệm thì phát hiện thêm số lượng 918 lít chất lỏng nghi dầu DO (gồm 32 can loại 23 lít và 13 can loại 14 lít).