Phú Yên: Xe đầu kéo tông chết người, chạy khỏi hiện trường hơn 60 km

Thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng công an TX.Đông Hòa, cho biết Cơ quan CSĐT Công an TX.Đông Hoà đã tiến hành làm việc với tài xế Nguyễn Đức Mạnh (36 tuổi, ở xã Phú Lạc, H.Đại Từ, Thái Nguyên) để làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến một người đi bộ tử vong tại chỗ

Theo Công an TX.Đông Hoà, sáng 13.4, tài xế Mạnh điều khiển đầu kéo BS 51C - 544.84 kéo theo rơ moóc BS 51R - 096.51 lưu thông trên QL1 theo hướng bắc - nam. Khi đến địa phận P.Hoà Xuân Tây (TX.Đông Hòa), xe đầu kéo nói trên tông anh Đỗ Trọng Xuân (28 tuổi, ở P.Hoà Xuân Tây) tử vong tại chỗ.

Cơ quan CSĐT Công an TX.Đông Hòa cùng với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường , trưng cầu Trung tâm giám định pháp y khám nghiệm tử thi và phối hợp Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Ninh An (thuộc Phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an tỉnh Khánh Hòa) chặn giữ xe đầu kéo BS 51C - 544.84 tại xã Ninh An, TX.Ninh Hòa (Khánh Hòa), cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 60 km về phía nam.