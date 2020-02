Phú Yên: Xe khách lao xuống ruộng, 40 hành khách may mắn an toàn

Khoảng 6 giờ ngày 18.2, đang lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng bắc - nam, xe khách BS 37B - 0672 bất ngờ lao xuống ruộng khi qua thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An (Phú Yên).

Hiện trường vụ xe khách gặp nạn khi qua Phú Yên Ảnh: Đức Huy

Xe khách BS 37B - 0672 chở 40 hành khách, xuất phát từ Nghệ An để vào TP.HCM. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, hầu hết hành khách trên xe đang ngủ.

Bà Lê Thị Lan (hành khách trên xe) cho biết bà cùng nhiều hành khách ở Nghệ An, đang vào các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM để làm thuê. Thời điểm xảy ra tại nạn, Phú Yên mưa lớn, đường trơn. “Trời mưa, lạnh, tôi đang nằm ngủ thì nghe tiếng động mạnh, người bật mạnh về phía trước. Mở mắt ra thấy xe đã nằm nghiêng dưới ruộng. Mọi người hoảng sợ thoát ra ngoài”, bà Lan nói

Xe cứu hộ cẩu xe khách ra khỏi hiện trường Ảnh: Đức Huy

Hiện trường cho thấy xe khách lao lên vỉa hè, rồi lao xuống ruộng và tông vào gốc cây keo làm bật gốc. Đầu xe khách bị hư hỏng nhẹ.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, CSGT Công an huyện Tuy An cùng CSGT Công an tỉnh Phú Yên có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, xử lý vụ tại nạn.

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã điều 2 xe cẩu đến hiện trường để cẩu xe khách bị nạn. Do xe hư hỏng nhẹ nên hành khách đang chờ nhà xe kiểm tra, trước khi tiếp tục hành trình vào nam.