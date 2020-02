Phục vụ lễ tang xong, gã đạo trộm tiền mua xe Exciter

Chiều 29.2, Công an H.Long Hồ ( Vĩnh Long ) phối hợp Công an xã Phú Đức thực nghiệm hiện trường để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản rồi lấy tiền đi mua xe Exciter của nghi can Võ Văn Sang (làm nghề đạo tỳ, 25 tuổi, ngụ khóm 5, P.5, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long).

Theo điều tra ban đầu, Sang nằm trong đội đạo tỳ. Khoảng 0 giờ ngày 26.2, sau khi làm lễ an táng cho một người dân ở xã Phú Đức (H.Long Hồ), Sang lẻn qua nhà bà Đỗ Thị Mỹ Phượng (52 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã Phú Đức) để tìm tài sản trộm. Phát hiện bà Phượng và gia đình ngủ say, cửa sổ không đóng, trong phòng có một chiếc túi xách, Sang dùng cây “câu” giỏ xách ra ngoài và lấy đi số tiền 47 triệu đồng bên trong. Lấy được tiền, Sang đi mua một chiếc xe máy hiệu Exciter.

Sáng hôm sau phát hiện mất tài sản, bà Phượng đến Công an xã Phú Đức trình báo. Nhận được tin báo, Công an xã Phú Đức kết hợp với Công an H.Long Hồ trích xuất camera an ninh và truy tìm thủ phạm. Đến chiều 28.2, Sang được mời về làm việc và khai nhận hành vi của mình, tài sản được thu hồi trả lại cho bị hại.

Theo công an, gã đạo tỳ có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Hiện Công an H.Long Hồ đang tiếp tục củng cố hồ sơ kẻ trộm xe Exciter để xử lý theo quy định của pháp luật.