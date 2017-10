Chiều 19.10, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị bàn giao đất quốc phòng tại P.15, Q.Tân Bình cho TP.HCM.

Đợt này, Bộ Quốc phòng bàn giao 7.379 m2 của Sư đoàn Không quân 370 (quản lý 6.530 m2) và Tổng công ty xây dựng Lũng Lô (quản lý 849 m2), ở P.15, Q.Tân Bình cho UBND TP.HCM để chỉnh trang đô thị và phát triển giao thông. Đây là khu đất hẹp, chiều dài khoảng 700 m, chạy dọc đường Trường Chinh trước đây.



Bộ Quốc phòng cũng sẵn sàng bàn giao hơn 70.000 m2 để mở rộng các tuyến đường Hoàng Hoa Thám, Tân Sơn, Trần Quốc Hoàn nối với đường Cộng Hòa và một phần chống ngập cho sân bay.

Báo Thanh Niên đặt câu hỏi về kế hoạch chi tiết giao đất mở rộng đường vào cảng Cát Lái và liên quan đến sân golf Tân Sơn Nhất. Thiếu tướng Nguyễn Phương Diện, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị), cho hay cuộc họp do không có đơn vị liên quan mở đường vào cảng Cát Lái nên vấn đề này sẽ bàn ở cuộc họp sau. Còn về sân golf, thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí cho biết Quân ủy T.Ư đã báo cáo Chính phủ và đang chờ quyết định, chỉ đạo của Chính phủ.

Cùng ngày, UBND TP.HCM có văn bản gửi Bộ Quốc phòng đề nghị bàn giao đất để thực hiện dự án xây dựng cầu vượt thép tại nút giao thông Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm (Q.Gò Vấp).

Theo UBND TP.HCM, hiện có 3 khu đất quốc phòng trên địa bàn P.3 (Q.Gò Vấp) cần thu hồi để thực hiện dự án cầu vượt, gồm khu đất do Bệnh viện Quân y 175 quản lý với diện tích hơn 1.800 m2; khu đất do Công ty TNHH MTV xử lý bom mìn, vật liệu nổ thuộc Tổng công ty 319 quản lý có diện tích 17,4 m2; khu đất do Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng quản lý có diện tích 122,9 m2.

Trung Hiếu - Đình Phú