Quảng Bình: Lũ về đột ngột trong đêm, cầu phao bị cuốn trôi hơn 4 km

Theo tin báo lũ trên sông Kiến Giang của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Bình phát đi tối 31.10, do ảnh hưởng của cao lạnh lục địa nên trong 12 giờ qua, tỉnh Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa từ 13 - 19 giờ ngày 31.10 tại tỉnh phổ biến từ 25 - 70 mm, riêng Trường Sơn 127 mm, Kiến Giang 191 mm, Lệ Thủy 168 mm.

Mưa lớn khiến nước lũ trên sông Kiến Giang lên nhanh; mực nước đo được lúc 19 giờ ngày 31.10 tại trạm Kiến Giang là 12,55 m, dưới báo động 3 là 0,45 m.

Nước lũ dâng ngập đường tại xã Mỹ Thủy Ảnh: C.T.V

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, nước lũ lên bất ngờ trong đêm tối đã khiến người dân bị động; nhiều người hốt hoảng kê và di chuyển đồ đạc, phương tiện lên chỗ cao tránh lũ. Tại thị trấn Kiến Giang, xe ô tô được người dân đưa lên đậu chật kín trên cầu Kiến Giang. Nước lũ đã dâng ngập nhiều vùng thấp trũng tại xã Mỹ Thủy, Liên Thủy, Xuân Thủy, thị trấn Kiến Giang (H.Lệ Thủy).

Đặc biệt, lũ lớn đã cuốn trôi cầu phao bắc qua sông Kiến Giang, đoạn nối 2 xã Mỹ Thủy và Xuân Thủy khiến việc đi lại, giao thương bị ách tắc. Cầu bị cuốn trôi theo sông đi xa hơn 4 km và chỉ dừng lại khi mắc kẹt dưới cầu Kiến Giang.

Cầu phao bị cuốn trôi hơn 4 km đang mắc kẹt tại cầu Kiến Giang Ảnh: C.T.V

Ngoài ra, nước lũ cũng làm sạt lở một đoạn bờ sông ở khu vực Mũi Viết thuộc thị trấn Kiến Giang.

Đến sáng 1.11, nước lũ đã dần rút hạ. Hiện người dân và lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đang thống kê, khắc phục thiệt hại.