Quảng Bình: Người dân làng biển tự nguyện giao nộp súng

Chiều 10.6, ông P.Q (42 tuổi, ở thôn Nội Hải, xã Hải Phú, H.Bố Trạch) đã đến Đồn Biên phòng Lý Hòa tự nguyện giao nộp 1 hộp pháo hoa loại 36 quả do nước ngoài sản xuất và 1 khẩu súng hơi loại 9 kg. Ông Q. cho hay pháo và súng đó được một người bạn cho để sử dụng và "trang trí" trong nhà.

Trước đó, ngày 8.6, Đồn cũng tiếp nhận 2 súng tự chế và 1 thanh kiếm do anh N.V.T. và N.V.Đ (cùng 26 tuổi, ở thôn 3, xã Trung Trạch, H.Bố Trạch) tự nguyện giao nộp. Được biết, anh T. và anh Đ. thường dùng 2 khẩu súng cồn bắn đạn chì để bắn chim.

Trong những ngày qua, các tổ công tác của Đồn tiếp tục thực hiện các đợt tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, nhất là ngư dân tuân thủ chấp hành pháp luật; giao nộp súng, pháo hay các đồ vật nguy hiểm khác để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự địa bàn. Hiện Đồn đã lập biên bản tiếp nhận súng, vũ khí, đồ vật do người dân tự nguyện giao nộp.