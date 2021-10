Quảng Nam: Bắt 3 nghi can trong đường dây cho vay nặng lãi đang trốn ra bắc

Sáng 1.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết đơn vị đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 nghi can gồm: Mai Kỳ Lân (32 tuổi), Nguyễn Hữu Nam và Nguyễn Trọng Hoàng (đều 26 tuổi, cả 3 đều ở Thanh Hóa), để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, khi các nghi can này đang trên đường bỏ trốn ra các tỉnh phía bắc

Theo kết quả điều tra, từ tháng 6.2021, Lân, Nam và Hoàng đến lưu trú tại TP.Tam Kỳ và tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức rải tờ rơi với nội dung cho vay tiền cùng số điện thoại đính kèm. Người dân có nhu cầu vay tiền sẽ được các nghi can cho vay ràng buộc về lãi suất từ 300% - 600%/ năm.

Nhóm nghi can này đã cho 25 người dân trên địa bàn TP.Tam Kỳ và H.Núi Thành (Quảng Nam) cần vay nóng với tổng số tiền khoảng 400 triệu đồng, từ đó người vay tiền không có khả năng chi trả theo lãi ròng của các nghi can đưa ra.

Lân là nghi can đã có tiền án tiền sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Hoàng có tiền án tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích. Hiện Công an TP.Tam Kỳ đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc.

Trước đó, ngày 27.9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an H.Thăng Bình kiểm tra lưu trú, hoạt động kinh doanh tại một nhà trọ tại khối phố 8, TT.Hà Lam (H.Thăng Bình). Qua đó, phát hiện Nguyễn Đức Thắng (26 tuổi), Vương Văn Vui (23 tuổi) và Nguyễn Đức Nam (18 tuổi, đều ở H.Đông Anh, TP.Hà Nội), đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1.2021 đến khi bị phát hiện, 3 Thắng, Vui, Nam thuê nhà tại TT.Hà Lam, cho hơn 100 người vay với tổng số tiền 800 triệu đồng, lãi suất dao động từ 1,5 - 5%/ngày.

Qua làm việc với 13 người tham gia vay nặng lãi trên địa bàn cho thấy 3 nghi can này đã cho vay 200 triệu đồng, tổng số tiền lãi thu lợi bất chính hơn 270 triệu đồng.