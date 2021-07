Quảng Nam: Bắt giam 2 bị can cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt xe của người vay

Chiều 3.7, Công an TX.Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tam giam đối với Trần Quốc Toàn (27 tuổi) và Mai Đình Quý (28 tuổi, đều ở H.Quảng Xương, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “ Cưỡng đoạt tài sản ”.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 24.6, tại khu vực khối phố Cổ An Tây (P.Điện Dương, TX.Điện Bàn), các trinh sát hình sự Công an TX.Điện Bàn bắt quả tang Toàn và Quý đang cưỡng đoạt 1 xe máy của anh L.M.V (27 tuổi, ở P.Điện Nam Đông, TX.Điện Bàn) vì anh V. không trả nợ đúng hạn số tiền mà anh đã vay của 2 bị can này trước đó.

Theo kết quả điều tra, Trần Quốc Toàn và Mai Đình Quý từ Thanh Hóa vào thuê nhà trọ tại khối phố Hà My Tây (P.Điện Dương) hơn 1 tháng nay, hàng ngày cả hai đi phát tờ rơi, tiếp cận những người có nhu cầu vay tiền để cho vay với lãi suất cao.

Hai bị can đã cho gần 20 người trên địa bàn TX.Điện Bàn vay với số tiền từ 5 - 10 triệu đồng/người với lãi suất 20%/tháng (tương ứng với 240%/năm), số tiền hai bị can cho vay lên đến hàng trăm triệu đồng. Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu 400 tờ rơi quảng cáo cho vay nặng lãi. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Quảng Nam điều tra, làm rõ.