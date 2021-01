Quảng Nam: Bắt giam người đàn ông đâm chết nam thanh niên đến nhà gây sự

Sáng 31.1, Công an H.Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, liên quan đến vụ án mạng trên địa bàn, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Văn Lợi (47 tuổi, ở thôn 1, xã Trà Cang, H.Nam Trà My) để điều tra về tội giết người.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 23.1, Hồ Văn Lợi cùng với vợ, con gái và con rể là Hồ Văn Luyện (27 tuổi), đang ngồi tại sàn nhà của mình thì có Hồ Văn Thú (21 tuổi, ở cùng thôn) trên tay cầm một chai rượu đi đến trong tình trạng say xỉn.

Hồ Văn Thú xông vào đánh con rể ông Lợi. Chưa dừng lại ở đó, khi thấy con dao tự chế trên vách nhà ông Lợi, Thú liền lấy với ý định đâm con rể ông Lợi thì bị ông Lợi giành lại dao đâm nhiều nhát vào người làm Thú gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Tiếp nhận thông tin, Công an H.Nam Trà My phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam có mặt lấy thông tin, tạm giữ nghi phạm cùng tang vật và thực hiện khám nghiệm hiện trường.

Theo Công an H.Nam Trà My (Quảng Nam), qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân khiến Hồ Văn Thú tử vong tại chỗ là do đa vết thương gây thấu ngực và thấu bụng dẫn tới thủng phổi, sốc mất máu.