Quảng Nam: Bắt qua tang vụ đổ trộm thịt thối rữa ra môi trường

Chiều 13.2, Công an thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết lực lượng chức năng vừa bắt quả tang 2 người đàn ông điều khiển xe tải rồi đổ trộm các sản phẩm là thịt đông lạnh đã thối rữa ra môi trường.

Trước đó, Công an Tam Kỳ nhận được trình báo của người dân về việc có người đổ thịt gà đông lạnh hôi thối không đúng nơi quy định. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Tam Kỳ phối hợp với Công an xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ) tuần tra, theo dõi.

Đến khoảng 9 giờ ngày 13.2, tổ công tác phát hiện 2 người đang dừng xe tải BS 92C - 121.32, tại cầu Hộp Khe (thôn Thăng Tân, xã Tam Thăng) đổ chất thải là thực phẩm đông lạnh gồm thịt gà, thịt heo, cá đã thối rữa ra môi trường.

Tại cơ quan điều tra, tài xế xe tải khai tên Nguyễn Minh Kiệt (23 tuổi, ở xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam) và phụ xe là Trần Quang Tây (23 tuổi, trú phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ).

Theo lời khai, vào khoảng 8 giờ cùng ngày (13.2), họ nhận được yêu cầu từ ông T., Giám đốc công ty TNHH Thực phẩm N. (có trụ sở trên đường Hùng Vương, TP.Tam Kỳ) vận chuyển hơn 100 kg thực phẩm thối rữa tìm nơi để đổ. Sau đó, Kiệt cùng Tây điều khiển xe tải chở đến cầu Hộp Khe để đổ trộm thì bị bắt quả tang. Hiện vụ đổ trộm hơn 100 kg thịt thối ra môi trường đang được Công an TP.Tam Kỳ tiếp tục điều tra, làm rõ.