Quảng Nam: Cha đâm chết con gái 3 tuổi do mâu thuẫn ghen tuông với vợ

Sáng 14.6, một lãnh đạo Công an H.Nam Trà My (Quảng Nam), cho biết vụ việc cha đâm chết con gái 3 tuổi rồi tự sát, đã được bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Nam xử lý.

“Nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ việc được xác định là Hồ Văn Dên đi làm ăn xa về nhưng không có tiền đưa cho vợ. Người vợ cho rằng Dên có bồ ở ngoài nên mới không có tiền đưa về và hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn vì ghen tuông. Bực tức, người này dùng dao đâm con gái khiến bé gái tử vong tại chỗ, sau đó đâm vào ngực mình tự sát”, vị lãnh đạo này nói.

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 10.6, sau khi đi uống rượu về, Hồ Văn Dên (28 tuổi, ở xã Trà Cang, H.Nam Trà My) và vợ xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, người này dùng dao đâm con gái là H.T.A. (3 tuổi) khiến bé gái tử vong tại chỗ.

Sau khi đâm chết con gái 3 tuổi, Dên dùng dao đâm vào ngực mình tự sát. Dên được gia đình và người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, đến Trung tâm Y tế H.Nam Trà My, sau đó được đưa xuống Bệnh viện đa khoa Quảng Nam. Nhận tin báo, Công an H.Nam Trà My phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam có mặt tại hiện trường lấy thông tin, điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Văn Dên để điều tra về tội “Giết người”.