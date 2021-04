Quảng Nam đề xuất cấm chăn nuôi ở nhiều địa phương

Hôm qua 19.4, tại kỳ họp thứ 23 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX (kỳ họp chuyên đề cuối cùng của nhiệm kỳ 2016 - 2021), UBND tỉnh đã trình Đề án quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi , trong đó có 13 phường. Đó là: Tân Thạnh, An Mỹ, Phước Hòa, An Sơn, An Xuân, An Phú (TP.Tam Kỳ), Minh An, Sơn Phong, Cẩm Phô, Tân An, Cửa Đại, Cẩm An (TP.Hội An), Vĩnh Điện (TX.Điện Bàn).