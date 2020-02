Quảng Nam: Nghi phạm cướp 2 tiệm vàng nhảy xuống sông chết đuối

Đại tá Phạm Trung Phương, Trưởng công an huyện Duy Xuyên, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an truy tìm và xác định được nghi phạm đang chạy xe máy trên Quốc lộ 1. Khi công an áp sát, tên này đã bỏ lại xe máy trên cầu Vĩnh Điện (TX.Điện Bàn, Quảng Nam), rồi nhảy xuống sông Thu Bồn nhằm tẩu thoát . Tuy nhiên, bơi được một đoạn thì đối tượng chìm dần rồi mất tích.