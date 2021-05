Quảng Nam: Tá hỏa phát hiện thi thể nữ giáo viên về hưu trên kênh Thanh Hà

Ngày 25.5, ông Nguyễn Văn Tú, Chủ tịch UBND P.Thanh Hà (P.Hội An, Quảng Nam), cho biết người dân địa phương vừa phát hiện thi thể một phụ nữ trôi trên kênh Thanh Hà.

Nhận tin báo, chính quyền TP.Hội An đã xuống hiện trường, trục vớt đưa thi thể nạn nhân đưa lên bờ. Qua xác định ban đầu, nạn nhân tên Văn Thị Xuân (57 tuổi, ở P.Minh An, TP.Hội An), là một giáo viên đã về hưu.