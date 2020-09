Quảng Nam: Thợ sơn nước chém chết bạn nhậu

Chiều 7.9, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc tỉnh Quảng Nam, cho biết liên quan vụ chém chết bạn nhậu , Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Thông (40 tuổi, quê Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “ Giết người ”.

Thông là bị can chém chết ông Huỳnh Văn Tuấn (48 tuổi, ở Cà Mau) do mâu thuẫn trong cuộc nhậu.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, qua lời khai ban đầu của Thông, bị can và ông Tuấn làm cùng chỗ, ở cùng nhau nên khá thân thiết. Do ông Tuấn quê ở tận Cà Mau ra Quảng Nam làm việc nên không có phương tiện đi lại, hằng ngày Thông hay chở ông Tuấn đi làm.