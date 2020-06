Quảng Nam: Tổ chức sòng bạc, kiêm luôn cho con bạc vay nặng lãi

Trước đó, chiều 18.6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Cảnh sát cơ động bắt quả tang 28 con bạc đang say sưa sát phạt bằng hình thức xóc dĩa ăn tiền tại rừng keo thuộc xã Bình An, H.Thăng Bình. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc hơn 100 triệu đồng, 30 ĐTDĐ, 15 xe máy và các công cụ tổ chức đánh bạc