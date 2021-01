Quảng Nam: Uống rượu say qua nhà hàng xóm gây sự, bị đâm tử vong

Sáng 24.1, Công H.Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến nam thanh niên bị đâm tử vong.

Theo Công an H.Nam Trà My, trước đó vào khoảng 15 giờ chiều 23.1, Hồ Văn Thú (21 tuổi, ở thôn 1, xã Trà Cang, H.Nam Trà My), sau khi uống rượu say đã qua nhà ông Hồ Văn Lợi (47 tuổi, trú cùng thôn) để gây sự.

Khi Thú qua nhà cũng là lúc gia đình ông Hồ Văn Lợi đang ăn cơm. Thú xông vào đánh con rể ông Lợi. Chưa dừng lại ở đó, khi thấy con dao tự chế trên vách nhà ông Lợi, Thú liền lấy với ý định đâm con rể ông Lợi thì bị ông Lợi giành lại.

Sau đó, ông Lợi dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực, bụng, tay, chân khiến Thú tử vong tại chỗ. Gây án xong, ông Lợi đã đến Công an H.Nam Trà My đầu thú.

Tiếp nhận thông tin, Công an H.Nam Trà My phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam có mặt lấy thông tin, khám nghiệm hiện trường.

Theo một lãnh đạo Công an H.Nam Trà My, Hồ Văn Thú thường xuyên say rượu rồi qua các nhà hàng xóm gây sự. Việc nạn nhân tử vong tại chỗ là do bị đâm trúng tim.

Hiện nguyên nhân vụ nam thanh niên uống rượu say qua nhà hàng xóm gây sự bị đâm tử vong đang được điều tra, làm rõ.