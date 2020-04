Quảng Nam: Xử lý điểm nóng ô nhiễm

Từ cuối tháng 2 đến nay, người dân ở 2 xã Đại Tân, Đại Hiệp (H.Đại Lộc) liên tục tập trung phản đối 2 điểm nóng ô nhiễm, gồm Nhà máy sản xuất ethanol Quảng Nam (xã Đại Tân) và Khu xử lý rác thải Đại Hiệp (xã Đại Hiệp), do lo ngại tình trạng ô nhiễm chưa được khắc phục triệt để. Trong khi đó, tại Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 (H.Núi Thành), người dân địa phương cũng nhiều lần ngăn cản xe chở rác hoạt động.

HĐND tỉnh Quảng Nam vừa thống nhất chủ trương khuyến khích đầu tư, hỗ trợ xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2030 dành cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, HTX trong và ngoài nước (gọi tắt là nhà đầu tư) đảm bảo năng lực về kinh tế, tài chính , kỹ thuật, công nghệ, kinh nghiệm tham gia. Với chủ trương này, tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân theo quy định hiện hành (tính đến hàng rào dự án) và hỗ trợ 100% kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khu vực nhà ở cho các hộ dân trong phạm vi bán kính an toàn (vùng đệm) của khu xử lý chất thải rắn. Ngoài ra, còn một số chính sách khác: hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng các tuyến đường vào khu xử lý rác thải tập trung, hỗ trợ 100% kinh phí đầu tư xây dựng công trình cấp điện (tính đến hàng rào công trình)…

Với chính sách khuyến khích đầu tư này, UBND tỉnh Quảng Nam hy vọng sẽ sớm triển khai nhiều dự án xử lý chất thải rắn trên địa bàn, giảm áp lực tập trung về một vài địa phương, qua đó chấm dứt các điểm nóng ô nhiễm môi trường … Tuy nhiên, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, cũng đã yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chuyên môn và Công an các huyện Đại Lộc, Núi Thành chủ động hơn nữa trong xử lý các đối tượng lợi dụng tình hình rác thải để kích động, gây mất an ninh trật tự.