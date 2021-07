Quảng Nam: Xuất hiện ca dương tính Covid-19 trong cộng đồng, là nhân viên của FPT

Chiều 18.7, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, cho biết trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một ca dương tính Covid-19 trong cộng đồng. “Trường hợp này được Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Nam xét nghiệm và cho kết quả dương tính với Covid-19”, ông Mười nói.

Theo đó, ca nhiễm được xác định là nam, 25 tuổi, ở xã Tiên Hà, H.Tiên Phước, Quảng Nam và có địa chỉ lưu trú tại P.Tân An, TP.Hội An (Quảng Nam). Nghề nghiệp là nhân viên bảo trì tại FPT Hội An.

Ngày 9.7, bệnh nhân (BN) làm việc tại 540 Hai Bà Trưng - Hội An và có tiếp xúc với N.T.T.V (ở tại P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Sáng 11.7, BN chụp ảnh đám hỏi cho một người bạn ở xã Tam Xuân 1 (H.Núi Thành, Quảng Nam). Lúc 7 giờ 30 phút cùng ngày BN tiếp xúc với với chủ King studio đường Bạch Đằng; buổi chiều chụp ngoại cảnh cho bạn ở Tam Kỳ rồi sau đó về nhà tại xã Tiên Hà; buổi tối trở lại phòng trọ ở Hội An.

Ngày 12.7, BN đi làm tại công ty có tiếp xúc với khách hàng khi đến nhà bảo trì. Sáng 13.7, ăn sáng tại quán Cô Xí - Hạnh ở đường Nguyễn Công Trứ (P.Tân An). Sau đó đến công ty đi làm. Buổi tối có ăn bún tại quán Bún Xuân Thu gần bến xe Hùng Vương (P.Cẩm Phô, TP.Hội An).

Sáng 14.7, uống cà phê tại quán ở số 9 đường Trần Văn Dư (P.Tân An), buổi chiều về nhà tại Tiên Hà. Ngày 15.7, chụp ảnh đám cưới cho bạn ở xã Tiên Hà và xong đám cưới nhậu cùng bạn. Chiều cùng ngày thì về nhà bắt đầu thấy mệt, rát cổ và sốt.

Sáng 16.7, BN chạy xe máy ra phòng trọ và ở lại trong phòng trọ. Sáng 18.7, BN được test nhanh tại Bệnh viện Thái Bình Dương Hội An thì cho kết quả dương tính Covid-19. Hiện BN mệt mỏi, không sốt, không ho và có bệnh nền viêm dạ dày. BN đã được chuyển đến Phòng khám Đa khoa Khu vực Điện Nam - Điện Ngọc (thuộc Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh Quảng Nam) cách ly, điều trị.