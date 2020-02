Quảng Ngãi: Cự cãi trong lúc hát karaoke, một người bị đâm tử vong

Sau đó, Thơm dùng dao đâm gục anh Quân tại quán karaoke. Chủ quán và người dân gần đó đưa anh Quân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong.

Theo tin cho biết Thơm là đối tượng hình sự, có tiền án tiền sự. Sau khi xảy ra án mạng, Công an huyện Bình Sơn đã bắt được Huỳnh Ngọc Thơm. Vụ đâm chết người do mâu thuẫn khi hát karaoke đang được Công an huyện Bình Sơn xác minh, làm rõ.