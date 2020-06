Quảng Ninh đưa thêm 35 camera để ‘phạt nguội’ trên QL18

Ngày 2.6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, bắt đầu từ 3.6, đơn vị đưa thêm 35 camera giám sát giao thông, áp dụng trên QL18, nhằm theo dõi tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông và xử phạt nguội.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, đến thời điểm này, đơn vị đang triển khai 41 camera giám sát giao thông dọc tuyến QL18, đoạn qua địa bàn từ TX.Đông Triều - TP.Cẩm Phả.

Hệ thống camera giám sát giao thông này nằm trong 2 dự án, gồm: dự án thí điểm xây dựng hệ thống quản lý giao thông thông minh trên QL18, đoạn Hạ Long - Uông Bí theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin và dự án Hệ thống camera giám sát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại một số nút giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được UBND tỉnh Quảng Ninh bàn giao cho Công an tỉnh quản lý, sử dụng.

Tổ công tác tại trung tâm điều khiển của Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh Ảnh: Lã Nghĩa Hiếu

Thượng tá Bùi Văn Thặng, Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an tỉnh Quảng Ninh), cho biết tại văn phòng của đơn vị sẽ có 1 tổ công tác theo dõi qua màn hình trực tuyến 24/7.

Từ hình ảnh thu thập được, lực lượng chức năng xử lý các trường hợp vi phạm về việc: không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; dừng, đỗ xe trái quy định; điều khiển xe không đúng phần đường hoặc làn đường theo quy định, vi phạm về tốc độ

Sau khi có hình ảnh, video chứng minh, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ lập biên bản để mời chủ phương tiện đến làm việc theo đúng quy định. Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành, lực lượng sẽ có các biện pháp khác để xử lý.

“Với các trường hợp khẩn, cần xử lý ngay khi phát hiện qua camera , chúng tôi sẽ điện báo cho các tổ tuần tra trên tuyến để cùng phối hợp xử lý”, thượng tá Thặng nói.

Trước đó, năm đầu 2019, Công an tỉnh Quảng Ninh đã vận hành 6 camera giám sát giao thông và xử lý vi phạm.