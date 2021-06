Quảng Ninh: Liên tiếp phát hiện xe khách khai báo gian dối, trốn chốt kiểm soát

Ngày 26.6, thông tin từ Công an TX.Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đang tạm giữ 2 xe khách 29B-515.94 và 29H-236.43 để làm rõ về hành vi khai báo y tế gian dối, trốn chốt kiểm soát khi vào địa phương này.

Khi cơ quan chức năng kiểm tra, lái xe khai tên là Vũ Đăng Khoa (27 tuổi, trú tại TP.Chí Linh, Hải Dương), trên xe chở 11 hành khách.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành dừng phương tiện và lập biên bản bàn giao người, phương tiện cho Sở GTVT Quảng Ninh xử lý theo quy định.

Lúc 21 giờ 25 cùng ngày, cũng tại chốt kiểm soát cầu Vàng Chua, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện xe ô tô biển số 29H-236.43 do lái xe Nguyễn Thế Tài (trú tại TP.Hạ Long, Quảng Ninh) vào địa bàn khai báo không trung thực.

Trong ngày 25.6, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an TP.Uông Bí khởi tố vụ án để điều tra về hành vi làm lây lan dịch Covid -19 ra cộng đồng, do 1 người ở TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh) có hành vi khai báo y tế gian dối khi trở về từ TP.HCM.