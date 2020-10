Quảng Trị: Cứu 2 người mắc kẹt trên cồn đất nổi giữa sông Hiếu

Miền Trung khắp nơi mưa to gió lớn, áp thấp nhiệt đới đã tiến gần bờ

Trưa 16.10, ông Lê Anh Chương, Chủ tịch UBND xã Cam Thành, Cam Lộ ( Quảng Trị ) cho biết nhờ sự ứng cứu kịp thời của lực lượng CSGT, Công an H.Cam Lộ, 2 người dân địa phương mắc kẹt ở cồn nổi giữa sông Hiếu đã được an toàn.

Để không bị lũ cuốn, cả 2 phải bám vào 1 bụi cây… Rất may, lực lượng CSGT, Công an H.Cam Lộ đã sử dụng cano và có mặt kịp thời đưa 2 người mắc kẹt về bờ bên kia an toàn.