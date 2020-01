Quảng Trị: Kẻ 'ngáo đá' tự đốt nhà mình trong sáng mùng 3 tết

Khoảng 9 giờ 15 phút ngày 27.1 (nhằm ngày mùng 3 Tết Canh Tý 2020), một ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại nhà anh Trương Văn Nam (37 tuổi, trú đường Đinh Tiên Hoàng, KP.2, TP.Đông Hà, Quảng Trị). Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Quảng Trị) đã lập tức huy động người và phương tiện đến ứng cứu.

Đáng nói, nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định là do anh Nam đã tự đốt nhà mình. Anh Nam bị nghi ngờ “ngáo đá” nên châm lửa đốt nhà rồi cố thủ bên trong. Mãi đến khi cơ quan công an đến hiện trường thuyết phục, Nam mới tự đi ra ngoài và được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai.