Quảng Trị: Trộm bảng hiệu quán phở để đem đi bán

Trước đó, ngày 5.8, Công an P.Đông Lương cũng đã điều tra làm rõ nhóm trộm chuyên nhắm vào những công trình nhà dân đang xây dựng để trộm dây điện . Hai nghi phạm đã bị Công an phường bắt giữ là Lê Bảo Hoàng (22 tuổi, trú xã Triệu Long, H.Triệu Phong) và Nguyễn Tấn An (52 tuổi, trú xã Cam Hiếu, H.Cam Lộ)