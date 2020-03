Quảng Trị: Trộm 'khoắng' hết máy tính, máy in... UBND xã gặp khó

Ngày 12.3, ông Hồ Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Gio Châu, than phiền hiện công việc của cán bộ, công chức ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã đang gặp khó khăn. Nguyên nhân là vừa qua, trộm đã đột nhập dãy nhà làm việc của bộ phận này lấy đi nhiều tài sản. Vụ trộm đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, sáng 8.3 , UBND xã Gio Châu bất ngờ phát hiện cửa phòng làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bị cạy, nhiều máy in, máy tính bị mất.

Qua kiểm đếm, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã Gio Châu bị trộm mất 4 máy in, 2 dàn máy vi tính, 1 máy tính xách tay... Do camera an ninh bị vô hiệu hóa nên hình ảnh về vụ trộm không lưu lại được.