Quăng xe cùng 16 kg cần sa, nhảy xuống sông bỏ trốn: Khởi tố, bắt giam bị can

Sáng ngày 11.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Châu Phú (An Giang) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Văn Liêm (45 tuổi, trú xã Giai Xuân, H.Phong Điền, TP.Cần Thơ) để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy . Liêm là bị can trong vụ " thấy CSGT, bỏ cả xe và 16 kg cần sa, nhảy xuống sông " mà Thanh Niên đã đưa tin.

Đặng Văn Liêm khai nhận hành vi vận chuyển cần sa Ảnh: Công an cung cấp

Bước đầu Đặng Văn Liêm khai nhận với công an mình được thuê chở cần sa từ H.Tịnh Biên (An Giang) về Cần Thơ, với công vận chuyển 700.000 đồng/1 kg.

Sáng sớm ngày 31.12.2020, Liêm điều khiển xe mô tô BS 65H1 - 341.66 chở 16 kg cần sa, ngụy trang thành người bán rau củ, để tránh bị công an phát hiện. Khoảng 5 giờ 20 phút cùng ngày, khi Liêm chạy đến xã Mỹ Đức, H.Châu Phú thì bị lực lượng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang phát hiện, yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Lúc này, Liêm không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy nên tổ công tác tiến hành truy bắt. Chạy được một đoạn, Liêm bất ngờ quăng xe máy cùng số cần sa bên đường, nhảy xuống sông tẩu thoát. Sau đó, Liêm thay quần áo, đi cắt tóc nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Lực lượng Công an tỉnh An Giang kiểm tra số cần sa do Đặng Văn Liêm bỏ lại tại hiện trường ngày 31.12.2020 Ảnh: Công an cung cấp

Tuy nhiên, đến khoảng 17 giờ cùng ngày (31.12.2020), Đặng Văn Liêm đã bị các trinh sát của Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an H.Châu Phú và Công an H.Phong Điền (TP.Cần Thơ) bắt giữ khi đang lẩn trốn tại H.Phong Điền.

Trong quá trình điều tra, Liêm còn thừa nhận, trước đó đã nhiều lần vận chuyển thuê, mỗi lần từ 5 đến 10 kg cần sa từ An Giang về Cần Thơ.