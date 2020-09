Quy định danh mục 32 công việc nghiêm ngặt về an toàn lao động

Theo đó, các công việc gồm: chế tạo, lắp ráp, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, tháo dỡ, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, giám sát hoạt động máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ LĐ-TB-XH ban hành; thử nghiệm, sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển các loại thuốc nổ và phụ kiện nổ.