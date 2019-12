Răn đe khủng bố, TP.HCM ‘xuất tướng’ những lực lượng, thiết bị nào?

Sáng 15.12, TP.HCM tổ chức diễn tập xử lý tình huống an ninh trật tự trên địa bàn thành phố với sự tham gia của nhiều đơn vị như Công an TP.HCM, Bộ tư lệnh TP.HCM, UBND TP.HCM, Cảng quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra khả năng, phương án tác chiến của các lực lượng cũng như đánh giá khả năng thực binh, ứng phó của các đơn vị khi có sự cố xảy ra. Tại buổi diễn tập xuất hiện nhiều lực lượng và trang thiết bị đặc chủng hiện đại để xử lý những tình huống phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.