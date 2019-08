Rừng keo, vườn cao su của dân bỗng dưng bị đốt

Kẻ gian đã phá hoại rừng keo 5 năm tuổi và vườn cao su 2 năm tuổi của gia đình ông Cao Nguyên Lâm (ở buôn Quen, xã Ea Bar, H.Sông Hinh, Phú Yên) vào trưa 13.8.

Khi phát hiện lửa cháy trong rừng keo, ban đầu ông Lâm nghĩ là do bất cẩn nên bị cháy. Tuy nhiên, sau khi gia đình ông Lâm cùng lực lượng chức năng dập lửa tắt thì phát hiện trong rừng keo này còn có từ 6 - 7 vị trí bị kẻ gian đốt. Kiểm lâm H.Sông Hinh đã đo dạc, xác định hơn 4 ha keo bị thiệt hại. Ông Lâm chua xót cho biết: “Cây keo đã vào thời kỳ khai thác, nhưng phải chờ mưa xuống thì cây mới bóc vỏ được. Thế nhưng, bây giờ cây đã cháy thì không bán được nên thiệt hại khoảng 800 - 900 triệu đồng”.

Kẻ gian cũng chẳng tha vườn cao su 2 năm tuổi của ông Cao Nguyên Lâm Ảnh: Đức Huy

Trong khi đó, vườn cao su 2 năm tuổi của gia đình ông Lâm cũng đã bị kẻ gian đốn hạ. Cây chặt hạ nằm la liệt trên đường đi, trong vườn. Cây cao su đã bị đốn hạ thì thiệt hại hoàn toàn. Ông Lâm xác định có gần 4 ha cây cao su (khoảng 3.000 cây) 2 năm tuổi gần đó cũng bị chặt không thương tiếc. Theo ông Lâm, để chặt diện tích lớn như vậy trong một đêm thì cần khoảng 4 - 6 người thực hiện. Tính tiền đầu tư, cao su 2 năm tuổi đến thời điểm này chi phí hết 70.000 đồng/cây.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Ea Bar, H.Sông Hinh (Phú Yên), cho biết: “Theo nhận định của địa phương, đây là việc cố ý phá hoại tài sản của công dân. Đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc, điều tra làm rõ đem lại niềm tin cho gia đình và nhân dân, tránh gây ra sự hoang mang để đảm bảo vấn đề sản xuất nông nghiệp trên địa bàn”.

Tình trạng phá hoại tài sản rừng trồng liên tiếp xảy ra trên địa bàn H.Sông Hinh, cụ thể vào giữa tháng 5.2018, vườn cao su 5 năm tuổi của anh Lê Thanh Hải (xã Sông Hinh, H.Sông Hinh, Phú Yên) đã bị kẻ xấu dùng dao chặt gãy ngang thân. Trong tháng 1.2019, hàng loạt cây cao su của Công ty Vinacafe Ea Bá, tại xã Ea Bar đang trong thời kỳ sung sức khai thác mủ bị khoan lỗ, nghi đổ hóa chất làm chết cây. Gần đây nhất, 4,2 ha mía trái vụ để bán làm nước giải khát của anh Nguyễn Minh Thương, thôn 2/4 xã Ea Ly, H.Sông Hinh cũng bị kẻ xấu đốt cháy trong đêm tối, thiệt hại kinh tế trên 400 triệu đồng.

Chiều 15.8, đại tá Nguyễn Trọng Thám, Trưởng Công an H.Sông Hinh (Phú Yên), cho biết công an huyện này đã tiếp nhận tin tố giác tội phạm qua Công an xã Ea Bar (H.Sông Hinh) về vụ việc ông Cao Nguyên Lâm (ở xã Ea Bar) nghi kẻ gian đốt cháy rừng keo, chặt phá cây cao su của gia đình ông. Hiện Công an H.Sông Hinh đang thụ lý vụ việc để điều tra làm rõ.