Rước họa vì ăn thịt “lạ”: Tử thần cá nóc, ốc biển

Tỷ lệ tử vong do ngộ độc cá nóc rất cao Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), ngộ độc cá nóc cũng là thực tế gặp nhiều tại các địa phương vùng biển. PGS-TS Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, cho hay các chuyên gia đã tìm thấy cá nóc gây độc do có chứa Tetrodotoxin, tập trung nhiều ở gan, thận, tụy, cơ quan sinh sản, mắt, mang, da, máu. Người ăn phải cá nóc ngộ độc do có độc tố Tetrodotoxin. Tình trạng ngộ độc có thể xuất hiện sớm (sau 5 phút) nhưng có trường hợp đến 3-4 giờ mới xuất hiện triệu chứng: cảm giác ngứa ở miệng; môi, lưỡi tê, khó chịu. Người ngộ độc chóng mặt, choáng váng, cảm giác như nghẹt thắt lồng ngực, vã mồ hôi, tiết nước dãi, sùi bọt mép, nói khó, nuốt khó, đau bụng, buồn nôn, nôn, run giật, cứng hàm, liệt vận động nhãn cầu. Trường hợp nặng xuất hiện liệt toàn thân, người mềm ra, chân tay mất khả năng vận động, da tím tái, nhiệt độ và huyết áp giảm, khó thở, cuối cùng liệt cơ hô hấp, trụy tim mạch và tử vong. Tỷ lệ tử vong do ngộ độc cá nóc rất cao (60%) nếu cấp cứu chậm.