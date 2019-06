Rút tác phẩm về vụ 'bảo kê' tại chợ Long Biên khỏi giải Báo chí quốc gia

Căn cứ đơn của Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh và mức độ vi phạm của tác giả, Hội đồng giải Báo chí quốc gia đã quyết định rút tác phẩm Thâm nhập băng nhóm bảo kê ở chợ Long Biên khỏi giải Báo chí quốc gia.

Trước đó, năm 2018, Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh đăng loạt phóng sự điều tra về tình trạng bảo kê gây nhức nhối dư luận tại chợ Long Biên (Hà Nội). Loạt phóng sự do nhà báo Thu Trang, Trưởng Văn phòng đại diện của Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội, thực hiện. Loạt phóng sự gây hiệu ứng tốt trong dư luận. Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ.

Tháng 12.2018, tác giả của loạt bài này và một đồng nghiệp nữ ở Đài Truyền hình Việt Nam từng nhận được tin nhắn dọa giết. Hội Nhà báo Việt Nam đã có công văn đề nghị lãnh đạo Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội khẩn trưởng chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm hành vi đe dọa giết người của đối tượng nhắn tin và có kế hoạch đảm bảo an toàn cho phóng viên cùng gia đình.