Sa Pa rét 9 độ C, Fansipan xuất hiện băng giá

Còn tại TT.Sa Pa (H.Sa Pa, tỉnh Lào Cai) nhiệt độ đo lúc 7 giờ sáng giảm sâu xuống 9 độ C. Nếu so sánh chênh lệch độ cao, lên cao 100 m nhiệt độ giảm 0,6 độ C thì nhiệt độ tại khu vực đỉnh núi Fansipan giảm xuống dưới 0 độ C khiến hơi nước ngưng tụ đóng thành băng.

Cũng theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất đo lúc 7 giờ sáng 1.11 tại Sìn Hồ (Lai Châu) là 8,5 độ C; tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 12,9 độ C.

Dự báo đến ngày 5.11, các tỉnh miền Bắc tiếp tục đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường.