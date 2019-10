Sai phạm đất đai ở Gia Lai: Văn phòng Tỉnh ủy 'quên' chuyển hồ sơ sang CQĐT?

Ngày 21.10, nguồn tin của Thanh Niên, Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai đã có văn bản gửi Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, giao các đơn vị nghiệp vụ điều tra các sai phạm liên quan đến việc phân lô, bán nền, tách thửa không đúng quy định.

Liên quan những sai phạm đất đai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, theo kết luận số 1158-TH-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, do ông Hồ Văn Niên, Phó bí thư Tỉnh ủy, ký ngày 18.1.2019: “Giao công an tỉnh chỉ đạo điều tra, xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm theo Kết luận số 2405/KL-UBND (ngày 26.10.2018) của Chủ tịch UBND tỉnh”.

Tuy vậy, tháng 10.2019, Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai mới làm văn bản gửi công an thực hiện theo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Lý do là lúc soạn văn bản “Thông báo Kết luận hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy”, Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai không ghi “Công an tỉnh” ở mục “Nơi nhận” ở văn bản. Nơi nhận có rất nhiều cơ quan gồm: Ủy ban Kiểm tra Trung ương + Vụ Địa phương V tại Đà Nẵng, Vụ tổng hợp (để báo cáo); Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku; Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Pleiku và lưu Văn phòng Tỉnh ủy… Riêng cơ quan công an không được ghi vào.

Ông Nguyễn Xuân Phước, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, và ông Nguyễn Như Trình, Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai, từ chối phản hồi về việc “hy hữu” này.

Chiều 21.10, bà Đoàn Thị Bích Nguyệt, Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai, xác nhận bà là người ký văn bản gửi Ban cán sự Đảng Công an tỉnh Gia Lai thực hiện theo Kết luận số 1158 (ngày 18.1) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Như vậy, 9 tháng sau khi có chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai mới soạn văn bản gửi công an điều tra vụ sai phạm đất đai tại TP.Pleiku