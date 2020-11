Sai phạm tại IPC, Sadeco: 13 bị can gây thất thoát 208 tỉ đồng ra sao?

Ngày 21.11, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM thi hành lệnh khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với 13 bị can về tội danh "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Các bị can gồm: ông Phạm Văn Thông, nguyên phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM, Lê Hoàng Minh (Chủ tịch Hội đồng thành viên IPC); Vũ Xuân Đức, Phạm Xuân Trung, Nguyễn Trường Bảo Khánh, Phùng Đức Trí, Lương Trí Cường, Đoàn Thị Minh Trang, Trần Đăng Linh (các bị can này là lãnh đạo, cán bộ làm việc tại IPC); Trần Mạnh Khôi (Công ty Sadeco); Lâm Văn Tuấn (cán bộ Trung tâm cung ứng dịch vụ tổng hợp TP, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong); Huỳnh Phước Long (nguyên chuyên viên Văn phòng Thành ủy TP.HCM, nguyên thành viên HĐQT Công ty Sadeco) và Đoàn Minh Lý (phó phòng kế toán IPC).