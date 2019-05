Săn đêm 've sầu thoát xác'

Tháng 4 đến tháng 6 hằng năm trở thành khoảng thời gian vàng đối với các “thợ săn” ve tại Bình Phước. Gọi “thợ săn” cho sang nhưng thực tế họ đều là những người có nghề nghiệp ổn định, chỉ tranh thủ làm thêm vào buổi tối (khoảng 18 giờ 30 - 21 giờ) nhưng thu nhập không phải là ít.

Càng vào sâu, chiếc xe máy của chúng tôi liên tục bị xốc lên xốc xuống liên hồi do đường đất đá gồ ghề. Lâu lâu lại có những “ổ voi” xuất hiện khiến chúng tôi phải khựng lại, tiếng xe máy sau đó rồ ga lấy đà cùng ánh đèn lấp lóe đã phá tan không khí tĩnh lặng nơi đây.

Trong màn đêm, thỉnh thoảng chúng tôi lại bắt gặp những ánh đèn pin trong các rẫy điều, cà phê của những “thợ săn” ve tranh thủ kiếm thêm khi trời vừa tối. Đi chung xe với tôi, anh Nguyễn Minh Tuấn (20 tuổi, ngụ xã Tân Phước, H.Đồng Phú) tâm sự: “Thường ngày, tôi đi làm rẫy và chạy xe ba gác kiếm tiền. Gần tháng nay, cứ tối đi làm về thì lại rủ mấy anh em đi bắt ve. Mỗi đêm cũng kiếm được khoảng 2 kg. Nếu may mắn hơn gặp đúng địa điểm, sau những trận mưa thì có thể gấp đôi luôn. Thu nhập cũng khoảng 300.000 - 600.000 đồng mỗi tối là bình thường”.

Cũng như nhiều mặt hàng thực phẩm khác, nhộng ve sầu cũng được các thương lái chia làm 2 loại. Ve loại 1, giá khoảng 200.000 - 220.000 đồng/kg, gồm những con còn màu vàng, cánh chưa phát triển, nhìn còn bột sữa ở bụng và giữ được nguyên hình dáng con ve vì có dinh dưỡng cao. Loại 2 (khoảng 170.000 - 180.000 đồng/kg), gồm những con ve già hơn, có màu trắng bệch hơn, cánh của nó đã mọc ra khá dài, già hoặc không còn nguyên hình dáng của con ve do không biết cách bảo quản đúng cách. Chính vì điều đó nên việc các thợ săn ve ngoài khéo léo, cần phải có kinh nghiệm bảo quản để đảm bảo thành quả của mình vừa đạt chất lượng, vừa được giá cao.

Do mới tập tễnh vào nghề nên tôi khá bỡ ngỡ trong việc tìm kiếm nhộng ve sầu, thi thoảng có tiếng động lạ, sột soạt trong các gốc cây cũng khiến tôi cảm thấy bất an do chưa quen với bóng tối. Còn đối với các “thợ săn” ve thì rất bình thường.