Sao lại đồng ý để siêu thị khai trương trong mùa dịch?

Như Thanh Niên đã thông tin, siêu thị Big C Quảng Ngãi đã có công văn gửi UBND tỉnh, Sở Công thương Quảng Ngãi để giải trình về một số việc liên quan đến siêu thị GO! Quảng Ngãi mở cửa vào sáng 26.3, gây dư luận xã hội không tốt. Cũng theo nội dung công văn, Big C Quảng Ngãi sẽ đóng cửa 3 ngày, từ 27 - 29.3, để tiến hành sửa chữa bên ngoài. Khi sửa chữa xong, Big C Quảng Ngãi sẽ mở cửa trở lại.