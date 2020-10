Sắp đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet

Giá khởi điểm xác định theo công thức do Bộ TT-TT đề xuất chỉ sử dụng để bắt đầu cuộc đấu giá, giá trúng đấu giá sẽ do thị trường quyết định. Đối tượng tham gia đấu giá là doanh nghiệp viễn thông , doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng viễn thông, tổ chức được phép sử dụng kho số viễn thông (đối với cuộc đấu giá do Bộ TT-TT tổ chức); tổ chức, cá nhân (đối với cuộc đấu giá do doanh nghiệp viễn thông tổ chức).